Delitto di Avetrana | le parole di Roberta Petrelluzzi sul caso

Leggi su tvzap

(Di martedì 31 gennaio 2023) Social. . Il 26 agosto 2010 intorno alle 14:30 Sarah Scazzi lasciava la sua abitazione per raggiungere la cugina Sabrina a casa degli zii, distante poche centinaia di metri, e per andare al mare con lei. La ragazza non avrebbe però più fatto ritorno. Ildiè uno dei casi di omicidio che ha avuto più rilievo mediatico nella storia della cronaca nera italiana. Ancora oggi ci si interroga sui vari quesiti rimasti in parte senza risposte. Ecco cosa ne pensa, conduttrice televisiva e volto noto di Un giorno in pretura.Leggi anche –> Michele Misseri, la lettera inedita: la sua verità suldiIl 28 Novembre 2022 è uscito il libro “Ildi. Perché Sabrina Misseri e Cosima ...