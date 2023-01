De Zerbi | Il Napoli è bellezza allo stato puro e fa anche risultati eccezionali' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 31 gennaio 2023) Roberto De, allenatore del Brighton, èospite di "Supertele", trasmissione di DAZN. Queste le sue parole: "Bene, bene. Quando vinciamo va bene. Vinciamo spesso? E mica stai gufando? Sta andando bene". Tornare in Italia? "L'Italia è sempre il mio paese, si sta meglio che dalle altre parti. Tornerei e spero di tornare in futuro. -afferma De- Però qui sono venutocon paure, eh. Lingua diversa, campionato diverso, non ho fatto il ritiro, dovevo iniziare con un calendario difficilissimo. Avevo paura, ma mi sto divertendo tantissimo. Sto apprezzando l'esperienza e me la sto godendo davvero". La cosa più sorprendente "Tre mesi di fuoco, perché penso che venire qui per un italiano non è facile. Il calcio è vissuto in maniera diversa. O ti adegui e io l'ho fatto, oppure perdi in ...