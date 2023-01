De Laurentiis | telefonata in rete diventa virale | Ho detto il falso su tutto meno che sulla Champions

Su Twitter plebiscito per Adl dopo la: "Ha fatto bene", "Prendici pure a schiaffi", "Puoi fare anche un pernacchio a Mattarella" Il presidente del Napoli Aurelio De(KontroLab) Fa sorridere il modo in cui i tifosi ...'Lache avete ascoltato tra me e un tifoso, che sta girando sui social e sul web, ovviamente ... Lo scrive su Twitter il presidente del Napoli Aurelio De

De Laurentiis: La verità sulla telefonata tra me e un tifoso che gira in ... Sportevai.it

De Laurentiis: “Telefonata con un tifoso Ecco la verità” – ascolta l’audio napolipiu.com

Tifoso telefona a De Laurentiis, ascolta cosa si sono detti Videoinformazioni

Colpo last minute per il Napoli De Laurentiis tratta con...De ... Sportevai.it

TMW - Colpo del Napoli. Fatta per Cheddira dal Bari, i dettagli AreaNapoli.it

Al Napoli 100 milioni a ogni giocatore per perdere lo scudetto È questa l'ultima strana provocazione lanciata dal presidente De Laurentiis.“Lo vinciamo lo scudetto No, non lo vinciamo lo scudetto perché adesso metto un premio a tutti i giocatori di 100 milioni ciascuno per non vincere lo ...