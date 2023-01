De Laurentiis a un tifoso | «Vinciamo lo scudetto? No | perché i napoletani m’hanno rotto er ca…»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio Derisponde alla telefonata di un. E questa sarebbe già una notizia: Adl risponde al telefono e si intrattiene pure a colloquiare con i tifosi. L’audio ha ovviamente fatto il giro del web. Dein versione Gigi Proietti. In realtà ha detto tutte verità. Eccone il contenuto. Presidente, volevo congratularmi. Quest’anno lolo? De: «No, non loadesso metto un premio a tutti i giocatori di 100 milioni cadauno per non vincere loer cazzo. Sì,siete di una tale stronzaggine che io, delle volte dico: ma è ...