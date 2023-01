DC Universe | James Gunn annuncia il Capitolo 1 del franchise | 10 film in arrivo nel 2025

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 31 gennaio 2023)ha finalmenteto alcuni piani per il nuovo DCindai DC Studios. Per quanto riguarda il marchio DC, sono stati due mesi difficili, con la Warner Bros. Discovery che ha fatto molti cambiamenti dietro le quinte. Il1 del nuovo universo DC si chiama “Dei e Mostri” e prenderà il via nel. L’annuncio è arrivato con un totale di 10e show televisivi che saranno interconnessi in questo nuovo universo. L’obiettivo è di avere duee due show HBO Max all’anno.sta scrivendo la sceneggiatura di Superman: Legacy e Safran spera che il regista possa dirigere anche ildella DC. Previsto per l’11 luglio, non sarà una storia di ...