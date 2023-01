DC Universe | Gunn e Safran parlano del futuro di Gadot | Momoa e Miller | e commentano quanto accaduto a Cavill

Leggi su movieplayer

(Di martedì 31 gennaio 2023) Jamese Peterhanno parlato deldegli attori scelti da Zack Snyder, come Gale Jason, chiarendo anche alcune notizie sucon Henry. Il DCè entrato nella sua nuova fase grazie agli annunci compiuti dda Jamese Petere i due CEO hanno svelato anche qualche dettaglio deldelle attuali star, da Gala Jason, commentando inoltre la situazione di Henry. Progetti che sembravano sicuri, come Wonder Woman 3 e Black Adam 2, sono stati messi in pausa, mentre Superman cambierà definitivamente interprete. Peterha però ...