Daniele Dal Moro incontra il padre al GF Vip | sul web è polemica | ecco chi è in realtà l’uomo

(Di martedì 31 gennaio 2023)Dalha ricevuto una sorpresa da parte di suonella casa del GF Vip. Il signor Gian Pietro, chiamato Gianni, è entrato in casa ed ha fatto un discorso molto pacato, motivante e deciso a suo figlio. Il suo scopo, chiaramente, era quello di rimetterlo un po’ in riga e di dargli L'articolo proviene da KontroKultura.

...d'incastrare nella loro giornata anche un bel pranzo al ristorante stellato'Il Tino' di... Invece tu devi sentirti libero di esprimenti una volta uscitomio ristorante ' . Le viene in mente ...Oriana Marzoli eMoro sono stati protagonisti di alcune discussioni: nonostante l'interesse reciproco lui continua a essere piuttosto diffidente nei confronti della venezuelana. George ...

"GF Vip", Daniele Dal Moro in lacrime per la sorpresa del padre: "Non mollare mai" TGCOM

Chi è Gian Pietro Dal Moro, il padre di Daniele stasera al Gf Vip 7 Fanpage.it

Daniele Dal Moro ed il suo carattere difficile - Mediaset Infinity Grande Fratello

Il deputato Pd al Grande Fratello Vip per il figlio Daniele Dal Moro: Sono orgoglioso di te Fanpage.it

Nella puntata in diretta su Canale 5 del GF VIP, è andata in scena la sorpresa organizzata per Daniele Dal Moro, che in giardino ha potuto incontrare suo padre, a cui è molto legato. Gli altri ...«È il momento di dire basta a questo meccanismo marcio». Lele Usai, chef una stella Michelin per il suo ristorante Il Tino a Fiumicino, dice stop agli ...