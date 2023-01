Daniele Dal Moro | il confronto a sorpresa con suo papà | ecco chi è Gianni Dal Moro

Leggi su 361magazine

(Di martedì 31 gennaio 2023)Dal, dopo quattro mesi riceve unaspeciale del suochi èDalnel corso della trentesima puntata del Grande Fratello Vip rivede suo. Il gieffino dopo ben quattro mesi ritrova suoin cortiletto per unaspeciale. Leggi anche –> Diretta Grande Fratello Vip: puntata di lunedì 30 gennaio Le parole incoraggianti di… Ildiarriva in cortiletto per una: “Sono venuto a vederti dal vivo perchè sentiamo la tua mancanza. Dopo 134 giorni darti anche qualche consiglio ...