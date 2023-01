Dani Alves | la moglie Joana Sanz pubblica i messaggi ricevuti | “Tuo marito è uno stupratore | fossi in te mi suiciderei | sei uno spreco di pelle”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023)sta attraversando un periodo a dir poco infernale. Non solo il tradimento del, il calciatoreaccusato di aver violentato una donna in una discoteca di Barcellona. Oradeve fare i conti anche con iche riceve in privato e che la tirano in causa con improperi irripetibili, come se non avesse già abbastanza sofferenza da gestire. Negli ultimi giorniha postato nelle stories di Instagram gli screenshot degli insultigratuitamente, e che insinuano che anche lei abbia un qualche ruolo in questa triste vicenda. “Sei una figlia di put***a! Tuoè uno“, le scrive qualcuno. “Adesso salti giù dalla nave che sta ...