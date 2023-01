Dal blocco navale invocato | al blocco delle sanzioni effettivo | le Ong neppure multate

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 31 gennaio 2023) Roma, 31 gen – No cara Meloni, sul contrasto all’immigrazione illegale, così proprio non va. Non si può passare dall’invocazione del, al, sostanziale nullaosta senza condizioni per le Ong. Tra i due estremi, il primo detto e il secondo realmente fatto, c’è di mezzo il mare, quello Mediterrano, dunque nostrum per antonomasia. Sì perché sulle navi che scaricano immigrati clandestini sulle coste italiane, con tutta evidenza la linea del governo si sta mostrando sempre più dura a parole e totalmente lassista nella realtà dei fatti. A meno che non si voglia far credere che allungare il tragittoOng, assegnando loro porti più a Nord, dunque più scomodi, basti per risolvere il problema. Mossa astuta, ma a ben vedere ...