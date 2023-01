Dacia Maraini | “La Meloni è moderna coraggiosa | magari la sinistra avesse puntato su una donna…”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 31 gennaio 2023)parla di donne, di politica e della, con toni come sempre mai banali e mai faziosi. “Per me l’evento più importante della elezione di Giorgiasta nel significato simbolico. Ora si fa capire a tutti che una donna può uscire dalla retorica della regina della casa, può rappresentare un paese, un popolo, può decidere del futuro del suo paese,. Sembra niente e invece è molto. E gli italiani hanno dimostrato per la prima volta di non essere indissolubilmente legati alla vecchia idea della donna sposa, madre e casalinga”. In una intervista alla testata lavoceimpertinente la scrittrice, tra le intellettuali italiane più autorevoli e autrice di best seller internazionali, analizza l’avvento di Giorgiadal punto di vista ...