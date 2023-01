: investimenti per100 mln per incrementare l'efficienza del servizio di trasmissione regionale della Brianza Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha avviato il ...Per questo intervento,investirà in totale100 milioni di euro. Lo rende noto la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica italiana precisando che il riassetto interesserà i ...

Terna: oltre 100 milioni di investimento per la rete elettrica della Brianza Agenzia Nova

Da Terna oltre 100 mln di euro per rendere più efficiente la rete ... Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Da Terna oltre 100 milioni per la rete elettrica in Brianza - Ambiente ... Agenzia ANSA

Terna: in 2022 autorizzati nuovi interventi per oltre 2,5 miliardi di ... Dealflower

Terna: nel 2022 autorizzati oltre 2,5 miliardi di euro di investimenti Italia Informa

Per questo intervento, Terna investirà in totale oltre 100 milioni di euro. Lo rende noto la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica italiana precisando che il riassetto interesserà i C ...La società che gestisce la rete elettrica nazionale, Terna, investirà oltre 100 milioni di euro per ammodernare l’infrastruttura nell’area ovest della ...