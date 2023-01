Da guardalinee a dirigente Juve | Ziliani | “Ho ricevuto più di una querela per quel che scrissi”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo, tramite il suo account Twitter ha rivelato un retroscena sullantus. Un ex, infatti, è diventato un nuovodella squadra bianconera. “Hopiù querele perchesu questa partita (2012) che per altro. Se può interessare, ilLuca Maggiani che annulla L'articolo

Se può interessare, ilLuca Maggiani che annulla per fuorigioco il gol regolare di Bergessio e convalida quello irregolare di Vidal è oggidella Juve (Club Referee Manager)". ...Va detto che in Prima categoria non ci sono iufficiali, ma solo due collaboratori di linea (unper ognuna delle società impegnate). A fine partita, il Noicattaro che ha perso 1 ...

Luca Maggiani, primo assistente dell'arbitro Gervasoni in Catania-Juventus del 2012, prima convalida il gol di Bergessio, poi dopo essere stato attorniato dai giocatori bianconeri viene richiamato dal ...Clamorosa indiscrezione di Paolo Ziliani sul guardalinee della vituperata partita del 2012 tra il Catania e la Juventus, ricca di errori arbitrali.