Da dove nasce la crisi del Milan

(Di martedì 31 gennaio 2023) Un anno fa, nella seconda metà del mese di gennaio, ildi Pioli si è ritrovato a vivere un paio di settimane di grave incertezza. In casa, contro lo Spezia, una decisione sciagurata dell’arbitro Serra aveva trasformato una vittoria sofferta in una sconfitta cruciale nella rincorsa all’Inter. Qualche giorno dopo, uno scialbo 0-0 contro la Juventus aveva confermato l’impressione di un periodo d’appannamento. La partita successiva, il derby del girone di ritorno, per l’Inter aveva i contorni del match point. I nerazzurri avevano effettivamente dominato la partita, sembravano di un altro livello rispetto al. Poi, però, le sostituzioni di Inzaghi e la doppietta di Giroud avevano stravolto completamente la gara e il resto della stagione. A un anno di distanza, Pioli e i suoi ritrovano una situazione familiare: una serie di partite poco ...