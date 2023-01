Da Altafini a Simeone | fenomenologia del bomber da panchina

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il goleador part - time ha poco tempo per dimostrare tutto. E quel tutto magari non è abbastanza, perché nella partita successiva può capitare che finisca di nuovo in. Destino buffo, per i ...

Il goleador part - time ha poco tempo per dimostrare tutto. E quel tutto magari non è abbastanza, perché nella partita successiva può capitare che finisca di nuovo in panchina. Destino buffo, per i ...Eccole le tre staffette del momento: Olivera per Mario Rui, Politano per Lozano e Raspadori (sì, ancora lui) per. Non è che al Cholito piaccia il ruolo alla, ovvero quello che entra ...

Da Altafini e Tomasson al Cholito: la dura vita del bomber part-time La Gazzetta dello Sport

Simeone alla Altafini e la mossa di mago Spalletti: cosi il Napoli è in testa Affaritaliani.it

Il Napoli prepara la grande fuga per lo scudetto Sportitalia

Il Brasile è già a Torino: incontro con Altafini e la Juventus al J Hotel Tuttosport