Creed 3 | il nuovo poster del film con Michael B Jordan

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 31 gennaio 2023)3 sta per arrivare! L’imminente epopea pugilistica diB.che capeggia nel primodel. Spin-off del franchise di Rocky con Sylvester Stallone, che ha segnato la sua carriera, iprecedenti hanno avuto il supporto delle apparizioni dell’incredibile pugile protagonista, ma ora il personaggio principale disi prepara a salire sul ring da solo. In un passaggio di testimone, idiraccontano la storia di Adonis “Donnie”, il figlio del defunto migliore amico di Rocky e icona della boxe Apollo (Carl Weathers). The showdown begins March 3. #3 pic.twitter.com/QpFj9MbTqg — #3 (@movie) January 30, ...