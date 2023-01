(Di martedì 31 gennaio 2023)ai fragili verrà raccomandato un richiamo in primavera. L'immunologo Cossarizza: "E' la strada giusta anche per l'Italia, ormai abbiamo raggiunto un alto livello di immunità di popolazione"

Si rivedono i livelli pre - pandemia Nel corso del 2022, il gap rispetto ai livelli pre -(... che si è ripresonei mesi estivi del 2022. Fra i primi cinque scali del 2022 si segnalano ......2% sul 2019, recuperino i volumi pre -cosi' velocemente, a riprova di quanto il trasporto ... Includere il comparto in un piano di rilancio significherebbe nonaiutare i gestori ma ...

Covid, un solo vaccino all'anno in autunno. La strategia di Usa e Gran Bretagna per la fine dell'emergenza la Repubblica

Covid Toscana, dopo tre anni è in ritirata: solo cinque ricoverati nelle terapie intensive Corriere Fiorentino

Covid, la pandemia è finita. Al Sant'Anna solo 17 ricoverati La Provincia di Como

Non solo Covid, scontro Pfizer-Moderna su un vaccino per il virus ... Milano Finanza

“Covid, solo i bianchi lo prendono”, condannato per aver aggredito gli agenti che lo invitavano a indossare l… La Stampa

I lavoratori Covid dell'ASP di Messina sono stati sorpresi da una comunicazione di cessazione anticipata del loro contratto. Il Coordinamento dei ...Mesi per ottenere il passaporto in Italia. In molte province e città (da Milano a Torino, da Parma a Varese a Roma) è diventato impossibile anche solo riuscire a ...