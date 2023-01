(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) – Prorogatoa finel’di tampone, da presentare all’imbarco, per i passeggeri in arrivo indalla. Negli aeroportini i controlli potranno essere fatti a campione per garantire la sorveglianza genomica delle varianti. Lo prevedefirmata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, che l’Adnkronos Salute ha visionato. Nel provvedimento, in vigore da domanial 28, è “fortemente raccomandato” l’uso delle mascherine Ffp2 durante il volo e in aeroporto. “Ai fini della identificazione e del contenimento della diffusione di possibili varianti del virus Sars-Cov-2, a tutti i soggetti in ingresso dalla Repubblica Popolare Cinese – si legge ...

Per l'anno in corso la casa farmaceutica, in prima linea negli ultimi tre anni contro la pandemia di- 19 con il suo vaccino mRna , prevede ricavi compresi tra 67 e 71 miliardi di dollari (tra ...'A condizione che non insorgano sintomi di- 19, le disposizioni non si applicano ai minori di sei anni, ai membri dell'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone ...

Covid, le notizie di oggi. Casa Bianca: “11 maggio fine stato emergenza”. LIVE Sky Tg24

Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di domenica 29 gennaio regione per regione Fanpage.it

Covid oggi Italia, l'ordinanza: obbligo tamponi per chi arriva da Cina fino 28 febbraio Adnkronos

Covid oggi Toscana, 390 contagi e nessun decesso: bollettino 31 gennaio Adnkronos

Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 31 gennaio regione per regione Fanpage

(Adnkronos) – Prorogato fino a fine febbraio l’obbligo di tampone, da presentare all’imbarco, per i passeggeri in arrivo in Italia dalla Cina. Negli aeroporti italiani i controlli potranno essere fatt ...Ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - le ...