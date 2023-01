Covid | obbligo di tamponi per chi arriva in Italia dalla Cina | l’ordinanza | ecco fino a quando

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 gennaio 2023) Prorogatoa fine febbraio 2023 l’di tampone, da presentare all’imbarco aereo, per tutti i passeggeri in arrivo indi tamponeper chiNegli aeroportini i controlli potranno essere fatti a campione per garantire la sorveglianza genomica delle varianti. Lo prevedefirmata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Nel provvedimento, in vigore da domanial 28 febbraio, è “fortemente raccomandato” l’uso delle mascherine Ffp2 durante il volo e in aeroporto. “Ai fini della identificazione e del contenimento della diffusione di ...