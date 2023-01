(Di martedì 31 gennaio 2023) Il piano di Washington è quello di estendere le attuali dichiarazioni dinazionale e disanitaria, decretate nel 2020 dall'allora presidente Donald Trump, fino a, dopodiché le sospenderà entrambe. La pandemia "continua a costituire un'di sanità pubblica di interesse internazionale” per l'Oms. In Italia si registra un'ulteriore discesa dei casi (-26,5%), dei ricoveri ordinari (-18,4%), delle terapie intensive (-9,7%) e dei decessi (-30,3%) negli ultimi 7 giorni

L'attività manifatturiera in Cina trova il rimbalzo a gennaio a oltre un mese dalla fine della politica draconiana della 'tolleranza zero' al, tornando in fase espansiva per la prima volta da ottobre 2022: l'indice Pmi sale a 50,1 rispetto al 47 di dicembre e oltre il 49,8 atteso. In base ai dati diffusi dall'Ufficio nazionale di ......positivi ale sono stati ricoverati adHospital di Agropoli. Da comprendere cosa sia accaduto e perché entrambi gli anziani fossero privi di sensi. Per ricevere le nostrein ...

Covid: Gimbe, senza quarta dose 11,9 milioni di italiani - Salute & Benessere Agenzia ANSA

Long Covid, scoperto il meccanismo che porta alla stanchezza cronica - Salute & Benessere Agenzia ANSA

Salgono casi Covid tra bimbi. Scoperta causa fatigue Tiscali Notizie

Long Covid e fatigue, studio scopre il meccanismo che porta alla stanchezza cronica Sky Tg24

Covid, le notizie di oggi. Casa Bianca: “11 maggio fine stato emergenza”. LIVE Sky Tg24

