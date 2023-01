Covid | il bollettino aggiornato sui contagi in Campania

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 367 i positivi alin, su 9613 test effettuati, per un indice dio pari al 3,81%, in calo di circa un punto rispetto al dato fatto registrare. Due le persone decedute nelle ultime 48 ore cui vanno aggiunti altri cinque morti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Quattordici i posti di terapia intensiva occupati (-2 rispetto a ieri). Quelli di degenza ordinaria si attestano a 272 (+4). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sono 1.114 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 31 gennaio 2023 nel Lazio, secondo i datidell'ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.926 tamponi molecolari e 8.922 antigenici con un tasso di positività al ...I dati di oggi dalla Regione In Sardegna si registrano oggi, 31 gennaio, 236 ulteriori contagi confermati di positività al(di cui 209 diagnosticati con tampone antigenico). Si registrano inoltre altri 5 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2121 tamponi. I pazienti ricoverati in ...

Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di domenica 29 gennaio regione per regione Fanpage

Coronavirus in Toscana: il bollettino del 31 gennaio PisaToday

Covid oggi Toscana, 87 contagi e un morto: bollettino 30 gennaio Adnkronos

Coronavirus, bollettino del 30 gennaio: i numeri in Veneto e in provincia di Venezia VeneziaToday

Covid Campania, oggi 154 contagi e 7 morti: bollettino di lunedì 30 gennaio 2023 Fanpage

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 2.985 test e tamponi sono state riscontrate 154 positività al Covid 19. Nel dettaglio, su 1.631 tamponi molecolari sono stati rilevati 25 nuovi contagi. S ...Salgono a 715 le vittime Covid censite dall’Asrem dall’inizio della pandemia. In malattie infettive del Cardarelli si è spento un 75enne di Pozzilli. Da Toro si è registrato un nuovo ingresso in terap ...