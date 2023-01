ROMA - Prorogatoal 28 febbraio l'obbligo di tampone negativo per tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina. Lo prevede un'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci , che prevede per "tutti i ...E' quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, che proroga al 28 febbraio le norme precauzionali antiper chi giunge dalla Cina. "Su decisione dell'...

Covid. Fino al 28 febbraio obbligo tampone negativo entro 48 ore da ... Quotidiano Sanità

Covid oggi Italia, l'ordinanza: obbligo tamponi per chi arriva da Cina fino 28 febbraio Adnkronos

Covid, cautela Oms mentre l'Italia prolunga tamponi voli da Cina Fortune Italia

Covid, le notizie di oggi. Casa Bianca: “11 maggio fine stato emergenza”. LIVE Sky Tg24

Covid, fino al 28 febbraio obbligo tampone a chi arriva da Cina Agenzia askanews

(Adnkronos) – Prorogato fino a fine febbraio l’obbligo di tampone, da presentare all’imbarco, per i passeggeri in arrivo in Italia dalla Cina. Negli aeroporti italiani i controlli potranno essere fatt ...Per chi arriva in Italia dalla Cina sarà necessario presentare un tampone negativo entro 48 ore dalla partenza. È quanto prevede una nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci ...