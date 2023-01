Covid | BA 5 2 e BF 7 le varianti più frequenti in passeggeri Cina | no Kraken

(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) – In un mese di controllisui voli diretti dallaa Malpensa, ledi Sars-CoV-2 che più spesso sono atterrate con iin arrivo dal gigante asiatico sono in particolare due: BA.5.2 e BF.7. E’ la ‘mappa’ dei mutanti emersa dai sequenziamenti eseguiti in Lombardia. Quello che viene confermato è che i virus rilevati nei viaggiatori dallasono vecchie conoscenze della famiglia Omicron. E continua a mancare all’appello la variante che più si temeva in questo inizio 2023, cioè XBB.1.5, battezzatasui social e monitorata dai centri per il controllo delle malattie di tutto il mondo per il suo potenziale immunoevasivo. Il quadro tracciato dai campioni dei viaggiatori sequenziati, secondo il riepilogo visionato dall’Adnkronos Salute, sembra ...

... 1,4% positivi In un mese di tamponi obbligatori anti -per i passeggeri in arrivo dalla Cina ... e i test sequenziati sono stati 36 senza il riscontro di nuovesconosciute. Dei 47 ..."Ai fini della identificazione e del contenimento della diffusione di possibilidel virus Sars - Cov - 2 - si legge nell'ordinanza del ministero - a tutti i soggetti in ingresso dalla ...

Covid. Oms: “Vicini a un punto di svolta ma è ancora presto per decretare la fine dell'emergenza di sanità pubblica ... Quotidiano Sanità

Covid: variante Kraken e Orthrus anche in Italia, si teme un picco nei prossimi giorni; gli aggiornamenti iLMeteo.it

Mantovani: "La situazione in Cina è davvero preoccupante. Servono comportamenti responsabili e la quarta dos… la Repubblica

Covid, cosa è Kraken, la nuova variante super-diffusiva Il Sole 24 ORE

Covid India, allerta per nuove varianti in arrivo da Cina Adnkronos

E' stato prorogato al 28 febbraio l'obbligo per tutti i passeggeri in ingresso dalla Repubblica Popolare Cinese di presentare un tampone molecolare o antigenico negativo al momento dell'imbarco. Lo ...È stato prorogato fino al 28 febbraio l'obbligo di tampone per i passeggeri in arrivo dalla Cina. È quanto stabilito da un'ordinanza del ministro della ...