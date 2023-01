Cospito trasferito ad Opera ma Nordio dice no alla revoca del 41 bis | “Deciderà la Cassazione”

A causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche, causate dallo scipero della fame e i 40 chili persi in tre mesi,è stato'a scopo preventivo' dal carcere di Sassari a ...Nordio in Cdm: "No a revoca 41 bis, Cassazione decide a marzo" Alfredo, in sciopero della fame da oltre cento giorni, è statoda Sassari al padiglione del Servizio di assistenza intensificata del carcere di Opera a Milano. In Cdm, il ministro della ...

Alfredo Cospito è stato trasferito nel carcere di Opera, a Milano Il Post

Caso Cospito, l'anarchico trasferito a Milano nel carcere di Opera. Nordio: "Tutelata la salute ma il 41bis n… la Repubblica

Cospito trasferito. Nordio: "Ma non ritengo di revocargli il 41 bis" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Cospito, Nordio dice no alla revoca del 41-bis: “Deciderà la Cassazione a marzo” Il Fatto Quotidiano

Cospito trasferito nel carcere di Opera per motivi di salute, ma resta al 41bis: timide aperture da Nordio,... Il Riformista

Cospito rimane al 41 bis Cospito ha ottenuto solo il trasferimento, ma resta al 41 bis. A causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche, causate dallo scipero della fame e i 40 chili persi in ...Alfredo Cospito e' stato trasferito nel carcere di Opera a Milano: in quello di Sassari rischiava la vita dopo gli oltre 40 kg persi per lo ...