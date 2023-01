Cospito | Tajani “Non scendiamo a patti con chi usa violenza”

(Di martedì 31 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri abbiamo riferito al Consiglio dei ministri sulla vicendae degli attacchi degli anarchici alle nostre sedi diplomatiche, abbiamo confermato la volontà di non scendere acon chi usa lacontro lo Stato, le autorità e contro le nostre sedi diplomatiche”.Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, nel corso della conferenza stampa sul caso. “Non è cambiato il regime detentivo del signoral 41bis” ha aggiunto.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

E' questa la linea del ministro di Giustizia Nordio, espressa stamattina in una conferenza stampa congiunta con il ministro dell'Interno Piantedosi e degli Esteri. Già ieri il governo si era ...Aggiunge. Sulla stessa linea anche il ministro della Giustizia Nordio che evidenzia che: " Di fronte alla violenza non si tratta ". Alfredo Cospito è stato trasferito per sicurezza sanitaria ...

