Cospito | scritta a Napoli vicino al Palazzo di Giustizia

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una’41 bis= tortura’ e’ comparsa su un muretto di piazza Marcello Torre al Centro Direzionale di, a pochi metri daldi. Analoghe scritte sono comparse, in questi giorni, in diverse città italiane in favore di Alfredo, anarchico sottoposto al carcere duro ora recluso nell’istituto penitenziario di Opera a Milano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Una'41 bis= tortura' e' comparsa su un muretto di piazza Marcello Torre al Centro Direzionale ... in questi giorni, in diverse città italiane in favore di Alfredo, anarchico sottoposto ...L'emulazione: ingigantire le gesta dei riottosi - una scritta o una molotov non fa differenza - è un modo per offrire loro un palcoscenico. Con il rischio, ritenuto concreto, che l'atto dimostrativo ...

