(Di martedì 31 gennaio 2023) Scontrotra la maggioranza e l’opposizione, in particolare tra FdI e Pd, sul caso dell’anarchico Alfredo, mentre l’aula era impegnata sul voto per l’istituzione della commissione Anti. Il tutto parte dall’intervento del parlamentare di FdI Giovanni Donzelli, molto chiaro sulla questione politica del 41 bis e sulla necessità che il governo non si pieghi al “ricatto” delle intimidazioni. Donzelli: «I mafiosi hanno il terrore del 41 bis» «I mafiosi – ha sottolineato Donzelli – hanno il terrore del 41 bis, perché è quello strumento che impedisce al mafioso di controllare il territorio e fa avere al mafioso la certezza che lo Stato ha vinto. È lo strumento utile – ha proseguito – per combattere la. Sono decenni che laprova in tutti i modi a cercare ...

Feltri ricorda che non fa certo il tifo per l'anarchico, 'però mi domando anche per quale motivo lo abbiano mandato a Opera dove sarà assistito dal punto di vista medico, ma non è ammalato: ...Leggi anche Alfredoe 41 bis,Fratelli d'Italia - Pd alla Camera Alfredo, il medico: "Con carcere duro morirà", Nordio: "No revoca 41 bis, a marzo decide Cassazione" ...

Cospito, scintille alla Camera tra Pd e FdI: «La sinistra dica con chi sta su mafia e 41 bis» (video) Secolo d'Italia

Alfredo Cospito e 41 bis, scintille Fratelli d'Italia-Pd alla Camera Reportage online

Alfredo Cospito e 41 bis, scontro Fratelli d'Italia-Pd alla Camera Adnkronos

L'aria che tira, Feltri su Cospito: il 41 bis è incostituzionale. Scintille con Gasparri Il Tempo

Ultime Notizie – Alfredo Cospito resta al 41 bis Tajani | “Regime ... Zazoom Blog

Il caso di Alfredo Cospito agita la politica e non solo. L'anarchico trasferito nel carcere di Opera nel regime del 41 bis è in ...(Adnkronos) – Botta e risposta tra la maggioranza e l’opposizione, in particolare tra Fdi e Pd, alla Camera mentre l’aula era impegnata sul voto per l’istituzione della commissione Antimafia. Con il d ...