Cospito resterà al 41 bis

(Di martedì 31 gennaio 2023) “La nostra linea politica è di una fermezza assoluta sulle forme di intimidazioni”. È ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso della conferenza stampa sul caso dell’anarchico Alfredo, in sciopero della fame al 41 bis da oltre cento giorni. Il Guardasigilli ha affermato che l’anarchico“è stato trasferito per sicurezza sanitaria ma non cambia il suo regime carcerario, la scelta del trasferimento è stata fatta perché Opera ha una struttura sanitaria forse la più efficiente in Italia, ma il 41 bis non cambia”. Caso, il Guardasigilli Nordio: “La nostra linea politica è di una fermezza assoluta sulle forme di intimidazioni” “In questo momento storico – ha aggiunto il Guardasigilli – il 41 bis è indispensabile e necessario mantenerlo. Ci sono tutte le pronunce che legittimano il mantenimento di ...

Nessuno, proprio nessuno può davvero immaginare che la sicurezza pubblica, in Italia, sia messa a rischio dall'anarchico Alfredo. Che in ogni casochiuso in prigione. Né che per mantenere la pace sociale sia necessario isolarlo e tenerlo in un regime carcerario duro , sospendendo per ragion di Stato la legalità ...E c'è anche una questione umanitaria:non ha ucciso nessuno, è stato condannato a dieci anni di carcere e altri venti in via non definitiva, quindiancora a lungo dietro le sbarre e ...

