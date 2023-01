Cospito | Piantedosi “Non ci faremo condizionare”

(Di martedì 31 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo assolutamente non condizionati da quelle che sono le vicende della gestione del detenuto, non cidai fatti, il percorso del 41 bis procederà come deve”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, nel corso della conferenza stampa sul caso. “I fatti di questi giorni hanno imposto una riflessione sulla sicurezza pubblica” ha aggiunto “le nostre valutazioni con serenità, non è che c’è una minaccia terroristica dietro l’angolo”. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

"Ieri in consiglio dei ministri abbiamo confermato la volontà di non scendere a patti con chiusa minaccia e violenza come strumento di lotta politica". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ...