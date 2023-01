Cospito | per lui lo Stato ha previsto il ‘fine vendetta mai’ Come mai tutto questo zelo?

(Di martedì 31 gennaio 2023) di Sergio Brero Che Alfredonon sia un assassino ce lo dice la sua stessa storia processuale, infatti rivendica di aver teso nel 2012 un’imboscata a Claudio Adinolfi, allora ad di Ansaldo Nucleare, e di avergli sparato alle gambe. Se avesse avuto l’attitudine ad uccidere, probabilmente Adinolfi, invece di avere problemi di deambulazione, sarebbe in qualche camposanto. Ma Alfredoed Anna Beniamino sono attualmente due detenuti delle carceri italiane a cui èconteil reato di strage “allo scopo di attentare alla sicurezza dello”, art. 285, che è un delitto contro la personalità dello, probabilmente il più grave dell’ordinamento. Le pene richieste sono ergastolo ostativo per lui e 29 anni per lei. Viene conteloro ...

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Una quarantina di persone si è raccolta a Torino davanti alla sede regionale del Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) per un presidio di solidarietà ad ...