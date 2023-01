Cospito | Nordio | “Sciopero della fame non incide sul 41-bis Decisione spetta ai giudici”

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 31 gennaio 2023) Alfredo, che ha ribadito il suo rifiuto all'alimentazione forzata, è stato trasferito ieri nel carcere di Opera a Milano. L’anarchico sta continuando loe, dopo gli oltre 40 kg persi e le condizioni di salute in continuo peggioramento, si è deciso che nella struttura di Sassari in cui si trovava rischiava la vita e per questo è stato portato nel capoluogo lombardo. Ma l’uomo resta al 41bis: il governo, infatti, è fermo sulla sua linea. Lo confermano in conferenza stampa i ministri dell'Interno,Giustizia e degli Affari Esteri Matteo Piantedosi, Carloe Antonio Tajani. L'anarchico "è stato trasferito per sicurezza sanitaria ma non cambia il suo regime carcerario, la scelta del trasferimento è stata fatta perché Opera ha una struttura sanitaria ...