Cospito | Nordio | “Gesti vandalici provano che il 41-bis va mantenuto” Ma poi | “Decideremo dopo aver ascoltato il parere dei magistrati”

(Di martedì 31 gennaio 2023) “L’ondata diprova che il legame tra il detenuto e i suoi compagni rimane e tenderebbe a giustificare il mantenimento del 41-bis“. Così il ministro della Giustizia Carlochiude ulteriormente gli spiragli all’ipotesi di un atto di “clemenza” del governo nei confronti di Alfredo, l’anarchico che da 104 giorni è in sciopero della fame contro il regime di carcere duro a cui è sottoposto. In conferenza stampa insieme ai colleghi Antonio Tajani (Esteri) e Matteo Piantedosi (Interni), il Guardasigilli ricorda che “il difensore diha presentato al ministero istanza di revoca del 41-bis, aprendo se così si può dire un procedimento parallelo” a quello giudiziario, pendente in Cassazione, che deciderà il prossimo 7 marzo. “In realtà”, dice“si tratta ...

Subito dopo le parole di Donzelli, ...Lo ha dichiarato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso della conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio sul caso.

Milano, 30 gen. (LaPresse) – La vicenda di Alfredo Cospito è seguita con la “massima attenzione” del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per il quale “la tutela della salute di ogni detenuto costi ...(Agenzia Vista) Roma 31 gennaio 2023 “La posizione giuridica di Cospito è diversificata o bivalente. Da un lato si trova in regime di 41bis in esecuzione della pena per 30 anni. La sentenza è stata ...