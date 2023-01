Cospito | Moni Ovadia a La7 | “Parole di Donzelli totalmente insensate Già parlare di sinistra per Serracchiani è un’iperbole inaccettabile”

(Di martedì 31 gennaio 2023) “Trovo cheabbia detto una cosainsensata, però come coup de théâtre non è stato male. Ma io dico: lache sostiene? Giàdiper lami sembra una sorta di iperbole“. È l’ironico commento pronunciato a L’aria che tira (La7) daalle accuse inferte in Aula dal deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni, ai quattro parlamentari del Pd, Debora, Silvio Lai, Andrea Orlando e Walter Verini circa il loro incontro con Alfredo, detenuto nel regime 41 bis. Lo scrittore, uno dei firmatari dell’appello di giuristi e di intellettuali per la revoca del carcere ...

...dall'indifferenza in cui si sono attestati in questi mesi nei confronti della protesta die ... rettore dell'Università per stranieri di Siena Andrea Morniroli, cooperatore sociale, Napoli......dall'indifferenza in cui si sono attestati in questi mesi nei confronti della protesta die ... rettore dell'Università per stranieri di Siena Andrea Morniroli , cooperatore sociale, Napoli...

Cospito, Moni Ovadia a La7: “Parole di Donzelli totalmente insensate Il Fatto Quotidiano

Chi è Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto con il 41 bis in sciopero della fame Sky Tg24

Chi è Alfredo Cospito: il leader anarchico al 41 bis e l’internazionale in lotta per lui Corriere della Sera

Da don Ciotti a Cacciari, passando per Moni Ovadia: 38 giuristi e intellettuali firmano appello per l’anarchi… La Stampa

Per Alfredo Cospito, contro ergastolo e 41bis. Domani ... Napoli Monitor

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Una nota del dicastero della Giustizia diffida la dottoressa che ne segue le condizioni di salute a rilasciare interviste a una radio. E il caso dell’uomo in ...