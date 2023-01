«Cospito influencer sul 41 bis La sinistra sta con lo Stato o con i terroristi?» Alla Camera istituito un giurì sull’attacco di Donzelli – I video

Leggi su open.online

(Di martedì 31 gennaio 2023) È finita con la sospensione della seduta la bagarre causata dall’intervento di Giovanni. Mentre l’Aula dellaesaminava la proposta di legge sull’istituzione della commissione Antimafia, il deputato e coordinatore del partito di Fratelli d’Italia ha preso la parola: «Il 12 gennaio 2023incontrava i parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando che andavano a incoraggiarlo nella battaglia contro il 41 bis. Allora voglio sapere se questasta dparte delloo deicoi mafiosi. Lo voglio sapere in quest’Aula oggi». L’accusa rivolta ai quattro parlamentari del Partito democratico ha fatto insorgere le opposizioni. Tutte: «Sono sconcertato. Non è consentito che uno si alza la mattina e viene qui a fare il comizio. Non è ...