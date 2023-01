Cospito | dopo il caos in Aula | Fontana dice sì al giurì d’onore

(Di martedì 31 gennaio 2023) “La dialetta politica è andata senza dubbio oltre il rispetto reciproco”. È il commento del presidente della Camera Lorenzoilscoppiato inper le accuse rivolte al Partito democratico da Giovanni Donzelli, braccio destro di Giorgia Meloni. Il deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente del Copasir, ha rivolto un duro intervento contro Alfredo, da più di 100 giorni in sciopero della fame contro il 41 bis, accusando i parlamentari del Pd che hanno visitato l’anarchico in carcere di “incoraggiarlo nella battaglia” contro il carcere duro. “Voglio sapere se questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia”, ha detto Donzelli, scatenando dure reazioni da parte del centrosinistra. “Non è compito del presidente della Camera né dei vicepresidenti ...

...la rivendicazione, dunque, prende corpo l'ipotesi iniziale degli inquirenti sul fatto che l'azione possa essere legata alla 'battaglia' degli anarchici contro il carcere duro per Alfredo

