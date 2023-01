(Di martedì 31 gennaio 2023) Le manganellate al vento di Donzelli ri-mostrano lo spirito autentico di questa destra, dopo mesi di politicamente corretto vissuti come in una camicia di forza. E rappresentano un perfetto diversivo dalle ripetute retromarce sui singoli dossier

Scegli se attivare l'opzione Superstar al costo di 0,50 chedi partecipare all'...dal Consiglio dei ministri e riguarda la conferma del regime di 41 bis per l'anarchico Alfredo, ...... la stessa democrazia cheoggi a Donzelli di dire sciocchezze . Quindi, il coordinatore ... Vedi Anche, Nordio: 'Revoca del 41 - bis Decideremo dopo tutti i pareri dell'autorità ...

Cospito consente a Meloni di tornare sé stessa L'HuffPost

Tutti i nomi dei boss della mafia (anche stragista) che usano Cospito per abolire il 41 bis Domani

Alfredo Cospito insiste col digiuno. “Mi batto per abolire il carcere duro, non per uscirne io” la Repubblica

Alfredo Cospito, lo sciopero della fame per l'abolizione del 41bis Vanity Fair Italia

Il caso Cospito. Le nostre ragioni davanti alla Corte Costituzionale Associazione Antigone

Le manganellate al vento di Donzelli ri-mostrano lo spirito autentico di questa destra, dopo mesi di politicamente corretto vissuti come in una camicia di ..."LA SINISTRA STA COI TERRORISTI", Alla Camera scoppia la bagarre per le parole di Donzelli di Fratelli d'Italia [Video] ...