Cospito | Bonelli | “Donzelli chieda scusa | sue parole indecenti Il governo ha la responsabilità di non aver trasferito prima il detenuto”

... a cui è sottoposto anche l'anarchico Alfredo, da ieri nel carcere di Opera e in sciopero ... Così in una nota Angelo, co - portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi - ...... che si sono verificate per le parole del deputato di Fratelli d'Italia.'Alfredo, il 12 ... Il parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo, ha sottolineato: 'Per noi di Avs è ...

Cospito, Bonelli: “Donzelli chieda scusa, sue parole indecenti Il Fatto Quotidiano

Cospito, Bonelli (Avs): “Trasferitelo in clinica, contro di lui una forzatura imponente” Globalist.it

COSPITO, BONELLI (AVS): SIA TRASFERITO E GLI SIA DATA ... 9 colonne

Il caso Cospito arriva in aula: intervista ad Angelo Bonelli (31.01.2023) Radio Radicale

Anarchici: Bonelli, ‘fermezza contro atti illegali ma Cospito non può ... Il Sannio Quotidiano

Le parole del deputato di FdI a Montecitorio. Le reazioni di Pd, Terzo Polo e Verdi-Sinistra: "Inaccettabile, si scusi". Chiamata in causa anche la premier Meloni. Ma Nordio ribadisce: "I parlamentari ...“Voglio sapere se questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia”. Lo ha detto oggi Giovanni Donzelli, braccio destro di Giorgia Meloni, in un duro intervento alla Camera co ...