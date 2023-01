Cospito | bagarre in Aula alla Camera Donzelli FdI | «La sinistra sta con lo Stato o i terroristi?» Nordio | su 41 bis decide la magistratura»

Così il deputato FdI Giovanni Donzelli parlando con i cronisti dopo lascoppiata in aula. 'Chefa questa battaglia per gli altri e non solo per se stesso è negli atti. È una posizione ......italiana che sta balbettando suchieda scusa agli italiani'. Così il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, conversando con i cronisti fuori Montecitorio dopo lain ...

Cospito, bagarre alla Camera dopo l’attacco di Donzelli: “Il Pd sta con lo Stato o con i… Il Fatto Quotidiano

Bagarre in Aula alla Camera su Cospito. Donzelli (FdI): "La sinistra sta con lo Stato o coi terroristi". Fur… la Repubblica

Cospito, bagarre in Aula alla Camera. Donzelli (FdI): «La sinistra sta con lo Stato o i terroristi». Nordio: ilgazzettino.it

Caso Cospito, bagarre alla Camera. Donzelli: “La sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi” e No… La Stampa

Bagarre alla Camera per Donzelli (FdI): «Cospito influencer del 41 bis». Nordio: «Il regime non cambia» L'Unione Sarda.it

Alfredo Cospito "è un influencer che la mafia sta utilizzando per far cedere lo Stato sul 41 bis. E' un terrorista e lo rivendicava con orgoglio dal carcere". Lo ha affermato alla Camera il deputato d ...Bagarre nell'Aula della Camera dopo che Giovanni Donzelli Fdi cita parti delle affermazioni di Alfredo Cospito in relazione al 41 bis. Insorgono il Pd e Avs contro l'esponente di ...