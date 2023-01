Cospito | bagarre alla Camera dopo l’attacco di Donzelli | “Il Pd sta con lo Stato o con i terroristi che parlano coi mafiosi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il caso di Alfredofa surriscaldare gli animi in Parlamento, con un esponente di spicco di Fratelli d’Italia che accusa il Pd di stare coi “checoi“. Èdei deputatil’intervento di Giovanni. Mentre l’aula era impegnata sul voto per l’istituzione della commissione Antimafia, l’esponente del partito di Giorgia Meloni è intervenuto, citando il caso dell’anarchico, in sciopero della fame al 41-bis. “– sono le parole di– è un terrorista e lo rivendicava con orgoglio dal carcere. Dai documenti che si trovano al Ministero della Giustizia, Francesco Di Maio del clan dei casalesi diceva, incontrando: ...