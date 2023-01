Cospito | alla Camera è bagarre dopo intervento di Donzelli | “Sinistra con Stato o terroristi?”

... nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2006, due ordigni esplosivi davantiscuola allievi dei carabinieri di Fossano , ordigni che non hanno causato né morti né feriti. Leggi anche...Assistendo impassibilebagarre che si è creata nell'emiciclo, durante il dibattito sul caso, dopo le parole del suo collega di partito Giovanni Donzelli . Tra gli epiteti incassati dal ...

Cospito: Donzelli attacca quattro deputati del Pd, bagarre alla Camera - Politica Agenzia ANSA

Bagarre in Aula alla Camera su Cospito. Donzelli (FdI): "La sinistra sta con lo Stato o coi terroristi". Fur… la Repubblica

Cospito, bagarre alla Camera dopo l’attacco di Donzelli: “Il Pd sta con lo Stato o coi terroristi… Il Fatto Quotidiano

Alfredo Cospito e 41 bis, scontro Donzelli-Pd alla Camera Adnkronos

Cospito, polemica alla Camera per le frasi di Donzelli (FdI): “Influencer che usa il 41 bis per far… Il Fatto Quotidiano

Lo ha detto il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo in Aula alla Camera per fermare lo scontro tra maggioranza e opposizione.Ma per Fossano, in realtà, per cui Cospito è imputato insieme alla compagna Anna Beniamino, ora l’anarchico rischia l’ergastolo. A Fossano gli anarchici, nel 2006, misero delle bombe carta dentro due ...