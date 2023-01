Così TikTok prova a rassicurare gli Usa I dettagli della proposta

Leggi su formiche

(Di martedì 31 gennaio 2023) In attesa che lo stallo sull’accordo tra il Committee on Foreign Investment degli Stati Uniti (Cfius) e, l’azienda cinese ha avanzato la sua. L’ha confidata un funzionario dell’app di proprietà di Byte Dance a CyberScoop, a condizione di rimanere nell’anonimato. Il Project Texas, nome dell’accordo, pensato daprevede che la piattaforma condivida con Oracle parti importantisua tecnologia, dando spazio ai controlli affinché venga appurato che non divulghi contenuti promossi dalla Cina o condivida i dati degli utenti americani con Pechino. Insomma,a venire incontro alle richieste di Washington. La preoccupazione degli americani, democratici e repubblicani all’unisono, risiede proprio nell’oscurità delle politiche promosse dal Partito Comunista Cinese, che potrebbe ...