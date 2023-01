Così la Polonia avrà l’esercito più potente d’Europa | ma il primo partner non parla inglese

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 31 gennaio 2023) Roma, 31 gen – Scordatevi le battutacce storiche: per chiunque, oggi, invadere lanon sarebbe affatto una pratica agile. E in futuro potrebbe essere ancora più difficile, se non impossibile. Sì perché Varsavia da anni si sta armando fino ai denti e presto potrebbe contare sulpiù. Quanto annunciato ieri dal premier polacco Mateusz Morawiecki va esattamente in questa direzione: nel 2023 ladestinerà il 4% del suo pil alle forze armate. Per l’esecutivo di Morawiecki “la priorità assoluta e più importante” è proprio l’ampliamento dele il rafforzamento della presenza della Nato nel territorio nazionale. “La guerra in Ucraina fa sì che dobbiamo armarci più rapidamente. Ecco perché quest’anno compiremo uno sforzo eccezionale: il 4 per ...