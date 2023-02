Cose da sapere sulle iniezioni ascellari di neurotossine anti sudorazione

Leggi su diredonna

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ledisono un trattamento medico utilizzato per controllare laeccessiva, nota anche come iperidrosi. Questecontengono, come il Botulino, che impediscono ai nervi di inviare segnali alle ghiandole sudoripare, riducendo la qutà di sudore prodotto. I neuromodulatori, come Botox e Xeomin, sono conosciuti in ambito medico/estetico per le proprietà rimpolpper le quali vengono iniettati. Sono solitamente utilizzati nei trattamenti professionali contro rughe e linee di espressione, e non tutti sanno che riescono anche a bloccare i segnali nervosi che attivano le ghiandole sudoripare. Vi raccomandiamo... Rinofiller, un naso ...