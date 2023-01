Cosa è chiaro in Crimea | la Croazia fa infuriare Zelensky

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 gennaio 2023) Per l'Ucraina sono "inaccettabili" le parole del presidente croato Zoran Milanovic, che ieri ha criticato l'invio di tank a Kiev e sostenuto che lanon sarebbe più tornata sotto il controllo ucraino. "Consideriamo inaccettabili le dichiarazioni del presidente della, che di fatto ha messo in discussione l'integrità territoriale dell'Ucraina", ha scritto il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko sulla sua pagina di Facebook. Il caso è scoppiato mentre viene reso noto che i carri armati messi a disposizione dal governo della Gran Bretagna arriveranno in Ucraina tra qualche settimana. I 14 tank saranno in prima linea contro i russi "probabilmente verso Pasqua", come anticipato dal ministro della Difesa britannico Ben Wallace secondo quanto riportato dal Guardian. Tuttavia, la Germania ha respinto la richiesta di caccia ...