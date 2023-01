Corsair RMx SHIFT | presentato il nuovo alimentatore dell’azienda

(Di martedì 31 gennaio 2023)ha appenailRMx, con certificazione ATX 3.0 e molte altre novità, scopriamole, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti ed assemblatori di PC, oggi hala sua rivoluzionaria linea di alimentatori RMxSeries con certificazione ATX 3.0, che offre a tutti gli appassionati di PC una modalità di assemblaggio assolutamente innovativa. Disponibili con diversi livelli di potenza da 750 W fino a 1200 W, questi alimentatori interamente modulari con certificazione 80 PLUS Gold presentano il pannello di connessione DC nella parte laterale, in modo tale da agevolare l’accesso ai cavi e renderne più semplice ed ordinata la ...

ha presentato i nuovi alimentatoriSHIFT caratterizzati dal pannello dei connettori non più nella parte posteriore bensì sulla parte laterale . Il nuovo design, in fase di brevetto, punta ...Certe volte basta poco per cambiare tutto:l'ha fatto con i suoi nuovi alimentatori completamente modulariShift , spostando le porte sul lato . In questo modo gli alimentatori rispondono meglio alle ultime esigenze del mondo del ...

CORSAIR presenta gli RMx SHIFT ATX 3.0 Nexthardware

Alimentatori Corsair RMx SHIFT, i connettori migrano sul lato ... Hardware Upgrade

I nuovi Corsair RMx SHIFT semplificano l’assemblaggio del PC Tom's Hardware Italia

Recensione Alimentatore Corsair RM1000x 80Plus Gold: look ... HDblog

I connettori a 16 pin RTX 4090 potrebbero fondersi, già due casi Tom's Hardware Italia

Con le modalità del lavoro che cambiano, Lenovo continua a espandere la sua linea di prodotti della linea ThinkSmart con il nuovo ThinkSmart View Plus, uno schermo intelligente con il quale è possibil ...Corsair punta a rivoluzionare il modo in cui assembliamo i nostri PC con i nuovi alimentatori RMx SHIFT caratterizzati dal pannello dei connettori posto nella parte laterale. I nuovi PSU ATX 3.0, sono ...