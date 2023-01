Correre di sera è la cosa migliore | si è più flessibili e riduce la resistenza all’insulina

Leggi su gqitalia

(Di martedì 31 gennaio 2023)è sempre una buona idea. Questo d'accordo, ma quando? Mattino, appena svegli, o dopo colazione? Il pomeriggio prima o dopo pranzo o la? Fino ad oggi la risposta era circostanziata tra il tempo a disposizione (soprattutto) e il gusto personale. Oggi la ricerca scientifica ha provato a dare una risposta univoca, dato che il nostro corpo non funziona alla stesso modo durante tutto il giorno. Diversi studi hanno scoperto che il nostro organismo presenta livelli di funzionalità variabili in base ai ritmi circadiani, che loro volta possono influenzare le prestazioni atletiche. Gli ormoni, per esempio, hanno differenti orari di picco: quello del testosterone è tra le 8 e le 9 del mattino, mentre l'ormone della crescita (GH) è al suo massimo nelle ore notturne. Anche la temperatura corporea varia nel corso della giornata, più bassa nella prima ...