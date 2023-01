Cornuta | se lo vedo ammazzo tuo marito | minacce di morte a Berardi e moglie

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Una semplice esultanza, per nulla offensiva, si è trasformata in un incubo per Domenico. Grande protagonista del 5-2 inflitto dal Sassuolo sul campo del Milan, il fantasista neroverde è stato omaggiato dallaFrancesca Fantuzzi con un post su Instagram innocente: si tratta infatti di una foto con il numero cinque, come i gol segnati dal Sassuolo, e l'immagine di un televisore sintonizzato sulla sfida di San Siro. Incredibilmente alcuni “tifosi” se la sono presa per questo post, facendo piovere insulti, offese e addiritturanei confronti del calciatore e di sua. “Setuolo uccido”, “”, sono solo alcuni dei messaggi terrificanti inviati alla Fantuzzi, che li ha resi pubblici minacciando provvedimenti legali. Tra ...