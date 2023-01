Coppa Italia | l’1 febbraio c’è Cavese-Francavilla per l’ultimo posto ai quarti in campionato spazio a due recuperi

... ma per il club non è sul mercato FIRENZE - Il centrocampista Sofyan Amrabat non risulta nella lista dei convocati comunicata dalla Fiorentina per il quarto di finale diin programma ...Vincenzo Italiano ha reso nota la lista dei convocati della Fiorentina in vista della sfida dei quarti di finale dicontro il Torino. Assente Sofyan Amrabat, che nelle ultime ore è stato corteggiato dal Barcellona per un trasferimento a gennaio. La società viola ha rispedito al mittente l'offerta dei ...

Inter-Atalanta: le probabili formazioni di Coppa Italia | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Coppa Italia, l'Inter ospita l'Atalanta e vede la semifinale. Dzeko, gioie e dolori con la Dea: doppietta a 10,50 Calciomercato.com

PROBABILI FORMAZIONI - Quarti di Coppa Italia LIVE! Inter, Skriniar andrà in tribuna TUTTO mercato WEB

ITALIANO: "FIORENTINA IN COPPA ITALIA PER DARE GIOIA A TIFOSI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Coppa Italia: Fiorentina; Amrabat non convocato, 'non è sereno' Agenzia ANSA

Il Torino Fc ha reso noto sul suo sito ufficiale l'acquisizione di Andreaw Gravillon, che arriva dal Reims in prestito con diritto di riscatto, più l'opzione per ...Di Salvatore Riggio Iniziano i quarti di finale di Coppa Italia. Il primo si gioca a San Siro tra i nerazzurri di Inzaghi e la squadra di Gasperini. Chi passa affronta la vincente di Juventus-Lazio ...