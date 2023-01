Controllare il tempo meteorologico | un esperimento alpino con i laser apre nuove strade

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il successo di unscientifico condotto sulle Alpi nell’estate del 2021 farebbe impazzire di gioia il sedicente generale Robert Dyrenforth se fosse ancora vivo: sparare verso il cielo funziona! E, prima di lui, uno dei padri della meteorologia moderna, James Pollard Espy, battezzato the Storm King dai conranei. L’uomo puòilcon una base scientifica o, per lo meno, può iniziare davvero a sperare di farlo? L’. Centotrentadue anni fa, il “generale” convinse il Congresso a finanziare una originale spedizione scientifica in Texas. Con una bella provvista di polvere da sparo ed esplosivi ad alto potenziale, Dyrenforth poté armare fucili e ...