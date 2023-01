Contro l’omologazione per una visione del mondo conservatrice Il commento di Pedrizzi

Leggi su formiche

(Di martedì 31 gennaio 2023) Anche le ultime elezioni politiche hanno confermato il profondo cambiamento psicologico dell’elettorato, che è passato da un voto “d’identità”, ad un voto pragmatico premiante le “capacità” di coerenza di Fratelli d’Italia. È un dato di fatto che l’elettorato nella gran parte tenda sempre più ad esprimere un voto privo di appartenenza ideologica (o anche di pregiudizio), ma questo avviene soprattutto perché è la politica ad essere scomparsa dalla scena. La crescita elettorale tumultuosa, la comprensibile euforia per la vittoria, il passaggio dalla dimensione di movimento d’opposizione a forza di governo non è stata accompagnata né preceduta da una selezione della classe dirigente, per evidenti deficit di tempi di preparazione, anche se Giorgia Meloni ha messo in campo una squadra di governo di tutto rispetto. Si corre però sempre il rischio concreto di appiattimento sulla prospettiva ...